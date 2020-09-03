該集中火力？還是分散投資？

從 3 月低點以來，美國科技類股上漲 72.5%，表現遠遠領先其他類股與國家股市。看到如此驚人的績效，不少人紛紛想重押科技類股，並期待複製此優異表現。但找到未來贏家真有如此簡單？重押單一資產的難度與風險又在哪裡？

1. 規律在哪？選中贏家難度高

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，股市皆為 MSCI 系列指數、債券為美銀美林債券系列指數，資料日期: 2020/9/1。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

上圖為主要資產於各年度的表現與排名，仔細觀察後可發現，沒有任何一類資產可以年年稱霸，且過往贏家與未來贏家也沒有任何關聯（連兩年稱霸的只有 2010 與 2011 的黃金及 2013 與 2014 的美股）。很難藉由去年各資產績效排名，來預測明年的表現。唯一能找到的，只有股票類資產較容易稱霸，但同時也容易落在最後一名（過去 10 年中，股票類資產第一名次數為 6 次，最後一名次數也為 6 次），猜對就發大財、猜錯就重傷。

2. 投資時間縮短，贏家與輸家只有一線之隔

假設投資時間縮短至 1 個月或 3 個月，情況也沒因此改善。以新興市場股市為例，從 1989 年 12 月至 2020 年 8 月的任何一個月中，當月表現稱霸的機率是 23%，幾乎 4 次中 1 次看起來還可以接受。但新興市場股市任何一個月表現最差的機率也高達 15%，符合我們對於新興市場股市波動程度較大的印象，漲的時候漲幅驚人，但跌的時候跌幅也很可怕。與新興市場股票相反，以低波動出名的全球高收益債券與新興市場債券，雖然漲幅難居冠，但也較不容易落入最後一名（全球高收益債券與新興市場債券任何一個月報酬率最低的機率只有 3% 與 1%）。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，股市皆為 MSCI 系列指數、債券為美銀美林債券系列指數，資料期間: 1998-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 沒有水晶球，股 6 債 4 分散配置更安心

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，股市皆為 MSCI 系列指數、債券為美銀美林債券系列指數，資料期間: 1998- 2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

由於不容易成為最差資產，從 1998 年以來，新興市場債券與高收益債券滾動 3 年年化報酬率平均分別高達 8.4% 與 7.4%，標準差也只有 4.6% 與 5.6%，堪稱 CP 值超高的資產。看到這，你應該覺得那就只要買這兩類資產就好，不須再花費額外心思找尋其他標的。但從 1981 年以來，我們便處於長期的美國公債殖利率下降與通膨下降期間，而編纂時間較短的新興市場債券與全球高收益債券指數根本沒經歷過通膨失控時期，等於只回測最好時期的表現。除非能確定超低利率與超低通膨仍續延續，不然只持有債券資產將帶來額外風險，股 6 債 4 的經典配置仍是克服不確定性的好選擇（此處分散配置比重為美股 30%、歐股、日股與新興市場股市皆 10%、美國公債 20%、新興市場債券與全球高收益債券皆 10%）。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

重押風險高，分散配置追尋合理報酬

截至 8 月，美國價值類股 / 成長類股估值來到史上最低的 0.47 倍，近一年股價成長率差距為創下最大差距紀錄的 - 35.1%，兩者都跟先前歷史紀錄的 0.64 倍與 - 28.2% 差上許多。考量到各類資產表現都會回歸平均值，重押任何單一資產都存在較大風險，建議分散配置來追尋合理報酬。

鉅亨精選基金

>> 鉅亨趨勢寶 - 經典常勝軍

>> 摩根士丹利環球機會基金 A

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「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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