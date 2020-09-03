〈能源盤後〉勞拉過後 原油庫存短暫大幅下降 WTI承壓跌至1個月低點

週三 (2 日) 交易，原油期貨價格收低，WTI 原油期貨跌至近一個月低點，係因國內原油供應和產量大幅但短暫的下降，構成價格壓力，然而隨著勞拉颶風過後，墨西哥灣的生產也強勁復甦。

Tyche 資本顧問公司管理夥伴 Tariq Zahir 表示，「EIA 報告顯示供應量下降的消息不令人意外，因為勞拉颶風造成原油和汽油供應量大於預期的消耗。」

EIA 週三報告，上週 (8 月 28 日止) 美國原油庫存減少 940 萬桶，為連續第六週下降。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (8/28 止) 原油庫存減少 120 萬桶。API 週二公布該週原油減少 640 萬桶。

EIA 數據也顯示，俄克拉荷馬州庫欣儲油中心庫存增加約 10 萬桶。

上周美國原油總產量也下降了 110 萬桶至 970 萬桶 / 日，下降程度與美國墨西哥灣沿岸因勞拉颶風而關閉的生產規模相符合。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.25 美元或近 2.9%，收每桶 41.51 美元，為最前月收盤價自 8 月 7 日以來最低價位。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.15 美元或 2.5%，收每桶 44.43 美元。

Schneider Electric 高階大宗商品分析師 Robbie Fraser 表示，颶風勞拉「導致海上石油產量大幅減少，但這種減少是短暫的，也是颶風季早就預料到的。美國每週原油產量大幅下降的消息不見得能對市場提供多少支撐力。」

安全與環境執法局週三估計，墨西哥灣目前關閉的原油產能已自上週四颶風登陸時的 84% 下降至 19.9%，天然氣遭關閉的產能則自約莫 60% 下降至 19.7%。

EIA 週三報告也顯示，汽油供應量少了 430 萬桶、蒸餾油供應量減少了 170 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (8/28 止) 汽油減少 470 萬桶、蒸餾油減少 90 萬桶。

其他能源商品

10 月交割的汽油期貨價格下跌近 1.9%，收每加侖 1.202 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.4%，收每加侖 1.1885 美元。

Zahir 認為未來還有幾個因素可能推動石油。美國就業報告將於週五公布，「我們可能會看到 ADP 的數據低於預期。我們能感受到的更大因素將是學生重返校園的方式，倘若有更多學校採取遠端教學，就會對汽油產生需求衝擊。」

Zahir 提到石油市場，「我們得等一款疫苗投入市場，才能看到持續性的走高。除非如此，否則我們認為原油下行才是有風險的走勢。」

10 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.6% ，收每百萬 Btu 2.486 美元，為連續第三日下跌。



價格期貨集團市場分析師 Dan Flynn 每日報告指出，10 月期貨價格遭遞延的月份打擊，「氣溫變化一定是罪魁禍首。」

「毫無疑問，天然氣是未來的潮流。除非還有其他創意能找到替代方案，並有大規模生產的基礎設施，否則天然氣這商品就能挺下去。」