原油登4個月高點 分析師：疫情持續肆虐 WTI最多41美元左右

經過幾日動盪走勢，在一連串優於預期的經濟數據、大降的庫存數據，以及沒有意外的 OPEC 會議結果推動下，原油期貨週三登上逾 4 個月高點。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 91 美分或約 2.3%，收每桶 41.20 美元，為 3 月 6 日以來最前月契約最高收盤價。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 89 美分或 2.2%，收每桶 43.79 美元，為 3 月 6 日以來最前月契約最高收盤價。

原油股也上漲，美國生產商 Diamondback Energy (FANG-US) 上漲 1.3%。

OPEC 與其俄羅斯在內的盟國即俗稱 OPEC+，同意 8 月起增產 200 萬桶 / 日，即減產規模自當前的 970 萬桶 / 日調降至 770 萬桶 / 日。雖然增產可能導致原油再一波過剩，但 OPEC 官員也提到，伊拉克等先前未完全遵守減產協議的成員必須補回應減產的數量，兩相緩衝。

OPEC 預期，暫時不會看到需求回升，即使明年反彈也無法彌補缺口。

OPEC 秘書長 HE Mohammad Sanusi Barkindo 表示，「4 月時原油需求低至減少 2000 萬桶 / 日以上，現在原油需求已從低點反彈，但預估全年需求將減少 890 萬桶 / 日。」

「有鑑於不確定性龐大，2021 年原油需求的反彈可能仍不足以彌補今年流失的需求，且無法很快達到疫情前 1 億桶 / 日的水準。」

由於 OPEC 會議結果沒有意外，市場已將 8 月起增產的結果反映在價格上，因此會議結果對週三原油價格影響不大，反而是 EIA 當日公布的上週原油庫存報告帶來正面推動力。

EIA 週三公布，上週 (7/10 止) 國內原油庫存下降 750 萬桶，遠高於分析師預期。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (7/10 止) 美國原油庫存預計下降 210 萬桶。

儘管如此，在需求更明顯改善之前，分析師預期不會有更多上漲空間，目前美國加州、德州和佛州面臨第二波疫情，這些是美國汽油消耗量相當大的州，意味著美國要返回疫情前的石油消耗量水準還有一段時間。

外匯經紀商 Oanda 的分析師 Edward Moya 表示，「石油市場正持續邁向平衡，但在需求前景改善之前，WTI 原油很難大幅脫離 41 美元的水準。」