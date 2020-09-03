紐約梅隆投資揮軍台灣 成立台北辦事處

紐約梅隆投資管理 (BNY Mellon Investment Management) 取得投顧執照，宣布在台成立台北辦事處，是梅隆投資繼香港、新加坡、東京等地，在亞太地區第 7 處營運據點，台北辦事處將認命朱戌文擔任台灣市場負責人。

梅隆是全球大型投資管理公司之一，管理資產規模超過 2 兆美元，去年 7 月委由合庫投信擔任台灣市場總代理，今年 9 月更進一步取得投顧執照，未來可從事投顧事業，透過參與會議、舉辦當地研討會，加強與台灣客戶關係，進一步提高其業務的品牌知名度。

紐約梅隆投資管理目前亞太地區包括香港、新加坡、上海、雪梨、東京和首爾等 6 處設有營運據點。

紐約梅隆投資管理全球經銷主管 Matt Oomen 表示，台北辦事處取得投顧執照後，將可為台灣客戶提供最完整的服務，協助台灣客戶群與市場取得更強大的連結，並且提供在地支援。

紐約梅隆投資管理亞太區 (不含日本) 總監 Doni Shamsuddin 指出，台灣市場是亞太地區 的戰略市場之一，取得 SICE 營業執照也是我們大中華區擴張計劃中重要的一環，未來將致力發展台灣業務，並與代理商合庫投信保持密切合作，提供卓越的投資服務和領先業界的客戶體驗。