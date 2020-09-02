台泥金昌石礦第二次初審 會議決定「修正通過」

台泥 (1101-TW) 主動針對花蓮和平廠金昌石礦送交環現差報告，行政院環保署今日召開第二次初審會議，審查會議經討論後決定「修正通過」，不過，台泥金昌石礦停工至今已經逼近 3 個月，和平廠面臨原料庫存用罄，國內三分之一的水泥供給恐同步受影響。

台泥先前在金昌石礦環現差初審會議時，被環評委員要求補強生態調查、植栽規劃、地質等資料，今日也完成補件，環評委員經討論後決定「修正通過」，但仍須在 11 月 30 日前補充，包括礦區開炸對野生動物影響及相關保育措施、生態性服務價值等資料。

針對計畫區地質構造及岩性，台泥表示，金昌石礦採「平台階段式開採方式」進行開發，平台邊緣以原來岩體留設提高邊坡穩定度，經邊坡穩定分析沒有安全上的疑慮。

關於採礦期間的空氣粒狀物濃度，台泥統計，自 2018 年第四季至去年第三季的實際排放量約為一年 18 公噸，遠低於核准年排放量 162.5 公噸，但會更完善標準，已於礦場道路增設自動灑水系統，並在上山道路入口處設置路面跳動式加壓洗車池等設備，未來將會繼續投入資源降低影響。

至於評委關切的生態調查，台泥表示，7 月已執行補充調查，並增設 36 台紅外線自動相機，更全面性掌握區域動植物生態的物種及數量，也與旗下辜嚴倬雲植物保種中心密切合作，在礦山進行植生復育計畫，選擇適地適性適時的物種，以符合森林自然演替的造林作業規劃。

對於地球公民基金會提出建議，台泥要以更淺顯易懂方式，在官網上設置公開資訊，讓村民了解家園的風險評估。台泥和平廠廠長魏家珮強調，幾年前開始台泥每半年就會固定邀請村民上礦山了解第一線狀況。

台泥金昌石礦在 6 月 8 日向環保署提送環現差，審查期間將配合停工，當時台泥指出，花蓮和平廠還有 3 個月的石灰石庫存，短期生產不受影響，但若超過 3 個月，水泥廠恐面臨停窯，不僅將影響國內三分之一的水泥供給，由於台泥和平水泥廠、發電廠及和平港「三合一循環經濟模式」設計，和平發電廠同步停擺，恐間接影響全國 4% 的電力供給。