開發金延聘伊斯蘭銀行前CEO任新總座 力拚推動三大任務

開發金 (2883-TW) 總經理懸缺一直由凱基證券董事長許道義代理，該金控今 (2) 日召開董事會，通過延聘全球規模最大的伊斯蘭銀行前 CEO──Stefano Paolo Bertamini(龐德明) 擔任總經理暨執行長，且將借重其豐富的國際金融經驗，帶領集團拓展國際業務，同時進行集團資源整合，並與新任數位長 Ketan Samani 推動集團數位創新，此任命案待主管機關核定後生效。

Stefano 加入中華開發金控以前，於 Al Rajhi Bank(全球規模最大的伊斯蘭銀行) 擔任 CEO，任職的 4 年期間，該銀行市值自 2015 年的 240 億美元加倍至 2019 年的 480 億美元，創造領先同業和市場的股東價值。而 2008 至 2014 年間，他也曾擔任渣打銀行個人金融的 Group Executive Director 和 CEO，5 年內在亞洲、非洲和中東地區創造營業利潤 18% 的成長。

此外，Stefano 在 General Electric(GE) 任職的 22 年間，曾帶領澳洲團隊，後續被任命為 GE Capital 亞洲區總經理及 GE 東北亞董事長暨 CEO，且在 GE 的日子裡，Stefano 參與了 GE 所有的重要經理人訓練，其中很多都是時任 GE 的執行長 Jack Welch 親自參與，Stefano 與 Jack Welch 以及 Jack 的副手都有非常多的第一手接觸，顯示他在 GE 的重要地位。

開發金控表示，新任總經理 Stefano 到任後，將以其經驗及專長進行資源整合，將壽險、商銀、證券、創投 / 私募股權等各項業務推進國際。此外，開發金控各子公司因應數位潮流已積極推出多項具創新精神的數位服務，將與新任數位長一同致力創造出具有特色的創新金融服務，帶入具有前瞻性的數位發展策略，為消費者帶來全新金融體驗。開發金控指出，他將融合耕耘超過六十年的在地經驗，與豐富的國際經驗，積極推動集團業務國際化、資源整合及數位創新，以使開發金控成功拓展國際市場。