台德攜手強化半導體實力 將在南科打造雷射應用服務中心

工研院、台灣機械工業同業公會今 (2) 日宣布與德國雷射應用品牌創浦集團 (TRUMPF) 簽署合作備忘錄 (MOU)，共同攜手成立「台灣半導體與電子產業先進雷射應用服務中心」，結合德國先進高階雷射源、大銀微 (4576-TW) 平台及工研院，提升台灣半導體實力。

經濟部長王美花今也擔任見證人，認為三方簽署將為台灣產業帶來三大意義，包含創浦集團是美商艾司摩爾 (ASML)EUV(極紫外光) 設備雷射源重要供應夥伴，相關產值位居全球前三，將成台灣產業未來發展重要盟友。

王美花表示，創浦集團、機械公會、工研院合作，將帶起整體產業技術服務能量，可望強化台南雷射聚落發展，另一方面，也可望降低高階雷射源設備打樣測試時間，降低廠商開發成本。

根據國際半導體產業協會 (SEMI) 估計，今年全球市場規模可望達 632 億美元，年增 6%，明年將一舉突破 700 億美元，市場成長性大。

由機械公會、德國創浦集團、工研院合作成立的先進雷射應用服務中心，預計今年底將進駐工研院六甲院區，協助台灣設備商以雷射應用強化非接觸精微加工設備供應，鞏固台灣半導體全球供應鏈地位，而在此之前，創浦集團今年初也在南科成立技術培訓中心。