新唐完成收購日本Panasonic半導體事業

MCU 廠新唐 (4919-TW) 今 (1) 日公告，完成對日本 Panasonic 半導體相關事業 Panasonic Semiconductor Solutions(PSCS) 的併購，此併購案完成後，PSCS 將更名為 Nuvoton Technology Corporation Japan。

新唐去年底宣布，決定以現金收購日本 Panasonic 旗下半導體事業 PSCS，PSCS 提供半導體相關解決方案，產品包含影像感測技術、MCU 微控制器、半導體元件 (MOSFET、RF-GaN) 等，產品中僅 MCU 與新唐有衝突，其餘皆為新領域。

新唐預期，與 PSCS 合併過後將為公司帶來三大效益，包含擴大產品線、拓展客戶與市場及取得技術研發能力，綜效發揮下，可望掌握車用及自動化的長期成長動能。

據原先規劃，此次收購案預計在今年 6 月 1 日完成，不過，今年以來，全球電子業供應鏈受肺炎疫情影響，導致中國等地的反壟斷法審查腳步推延，也使收購時程由 6 月延至 9 月。

新唐表示，此併購案包括取得 PSCS 100% 股權，Panasonic Semiconductor (Suzhou) 相關半導體事業設備及存貨，及 Panasonic Industrial Devices Semiconductor Asia 資產負債項目及合約等特定營運資產。