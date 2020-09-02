美財長、眾議院議長電話對談 對刺激方案規模仍未達共識

美國白宮高層和民主黨仍試圖展開新一輪刺激計畫的談判，但雙方各有堅持，依舊並無進展。

財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 與眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi)，週二 (1 日) 透過電話會談約 36 分鐘，但雙方立場沒有改變。民主黨僅同意將規模減至 2.2 兆美元，白宮堅持 1.3 兆美元的提案。

佩洛西發布聲明表示，這個電話清楚地表明，民主黨和白宮在對美國薪資家庭當前面臨局勢的嚴重性上，仍有巨大分歧。

在週二眾議院小組會議上的證詞中，梅努欽表示，他不支持民主黨提出的 2.2 兆美元的提議。佩洛西重申，她認為政府提出的規模遠遠不夠。

8 月初最後一次談判破裂以來，白宮與民主黨人沒有再就刺激措施進行面對面談判。

橋水基金投資長 Greg Jensen 週二表示，美國經濟需要大量的財政支持，才能從疫情的衝擊中恢復過來。Jensen 估計，新一輪救助法案的規模需要在 1.3 兆至 1.7 兆美元之間。

高盛分析師預測，在最終版協議中，刺激總額將不會超過 1.5 兆美元，並且川普政府也將尋求在選前與國會達成一致。

梅努欽在眾議院作證時表示，他和川普總統都支持為勞工、學校、小型企業及病毒檢測上採取更多財政應對措施。

參議院共和黨人在準備一個規模 5000 億美元的瘦身版刺激法案，計畫下週進行投票，而佩洛西已經排除採取類似權宜方案的可能性。