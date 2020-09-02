EY：亞太過半企業為了數位轉型投資 考慮將業務賣出

亞太地區的企業之間，對於數位轉型 (Digital Transformation) 的關注度提高。根據安永 (Ernst & Young，EY) 的調查資料，有 56% 的受訪企業考慮利用賣掉公司業務所獲得的資金，來進行數位轉型。

《日本經濟新聞》週三 (2 日) 報導。安永在今年 4 到 5 月，針對台灣、日本、中國、印度、東南亞等，營收超過 2.5 億美元的 100 名企業經營高層實施調查。結果有 56 人表示，為了在遠距工作或工廠自動化之類的科技進行投資，正考慮要在業務上進行重整或賣出。較 1 月時的調查高出 25 個百分點。

安永於 2019 年 11 月至 2020 年 1 月所實施的同項調查當中，在 361 名調查對象當中有 31% 的比例作出同樣回答。而在經歷新冠肺炎 (COVID-19) 後，有同樣意願的比例也大幅增加。當前有許多企業都導入或強化了視訊會議及在家工作所使用的系統。

EY 分析，企業們別無選擇的只能依賴數位基礎建設，而透過業務的重整或賣出來進行資金調度，也成為充滿魅力的選項。

全球 310 家的調查對象當中，為了同樣目的而考慮進行業務重整的企業有 52%。特別是華人圈 (台灣、香港、中國的) 比例高達 67%，高於其他地區。安永認為應該與政府的支援政策等有所關連。