〈貴金屬盤後〉美製造業優於預期 提振美元 黃金回落 但仍登2週高點

週二 (1 日) 交易，在優於預期的美國製造業數據公布後，美元自 2 年低點回彈，黃金期貨價格自盤中高點下滑，但仍收在 2 週最高水準。

週二公布的數據顯示，ISM 製造業調查 8 月份自前月的 54.2 上升至 56。美元早盤下跌至 91.746，觸及 2018 年春季以來低點，但在 ISM 數據公布後回升，黃金收盤時，ICE 美元指數上升 0.2% 至 92.306。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 30 美分或 0.02%，收每盎司 1978.90 美元，盤中高點達 2001.20 美元，但仍為 8 月 18 日以來最高收盤價。

Fed 決議變動其貨幣政策框架，允許通膨高於或低於 2% 的年度目標，轉求長期平均達 2%，此決議不僅讓美元走疲 (上個月美元指數下降 1% 以上)，也激勵黃金的通膨避險買氣。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 週二報告指出，「Fed 的決議和新通膨目標為黃金的新反彈打開了通道。」

黃金和其他貴金屬漲勢出現之際，適逢美股 9 月初開始大致走高，但 9 月美股表現向來遜於其他月份。

「儘管美股大盤持續上升，投資者就是覺得有必要在其投資組合中提高黃金配置的比例，以防股市和匯市出現新的動盪。」

交易最熱絡的 12 月白銀期貨價格上漲 5 美分或 0.2%，收每盎司 28.645 美元。

貴金屬新聞和信息提供商執行長 Ross Norman 表示，「又再一次，白銀看起來似乎在引領黃金走高，且以倍數進行，倫敦交易時間大致上白銀漲幅是黃金的 2 倍。」

「市場正尋求短期內黃金重返 2000 美元水準，且將關注近期高點。」交易最活躍的黃金期貨價格在 8 月 6 日以 2069.40 美元創下最高收盤價紀錄。

「黃金最大脆弱點就是股市的修正，因為可能會促使投資者短期內拋售黃金以求換得資金來追繳股市的保證金要求。在散戶也跟著央行、機構投資者一同收購黃金後，黃金的實體需求依然活躍。」

其他金屬交易

12 月交割的銅期貨價格下跌 1.1%，收每磅 3.0285 美元。

受樂觀的中國經濟數據提振，週一期銅價格上漲了 1.4％，8 月漲幅 6.8%，收創 2018 年 6 月以來最高。