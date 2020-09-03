〈貴金屬盤後〉全球股市歡騰 美元回彈 黃金下挫近2%

週三 (2 日) 交易，黃金期貨價格收低，係因全球股市上升且美元自前一日的 2 年低點回彈，對黃金價格造成一些阻力。

在歐元兌美元抵達重要心裡關卡 1.20 美元後，歐洲央行首席經濟學家 Philip Lane 發表評論，歐元隨即下跌，他表示歐元走強將影響決策者對該地區經濟成長預期與貨幣政策決議。

黃金收盤時，由於歐元走疲，支撐 ICE 美元指數上升 0.5% 至 92.775，不利黃金價格。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 寫道，「金價下跌與美元回彈成正比，證實當前走勢主要與貨幣市場的狀況有關，換句話說，黃金的主要趨勢依舊看漲，後續明顯突破 1990 美元與其後 2005 美元時，將為更進一步的上漲打開空間。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 34.20 美元或 1.7%，收每盎司 1944.70 美元。

根據 FactSet，週二雖然漲幅不到 0.1%，但仍為交易最活躍的黃金期貨 8 月 18 日以來最高收盤價。

交易最熱絡的 12 月白銀期貨價格下跌 1.25 美元或 4.4%，收每盎司 27.395 美元。

除了美元上漲這個因素以外，貴金屬價格下跌動力也來自全球股市上漲，因市場看到 COVID-19 的測試和疫苗更積極的發展，以及美政府有希望推出新一輪財政刺激方案，週三 S&P 500、納斯達克綜合指數刷下盤中新高點紀錄。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示，「目前市場上幾乎沒有厭惡風險的情緒，這不利於避險金屬。」

交易者也評估了 ADP 週三公布的數據，該數據顯示，私營企業 8 月份新增或重新添加就業人數 42.8 萬人，但根據《經濟日報》的報導，華爾街經濟學家先前預期私營企業新增就業 100 萬人。

在 ADP 數據公布後，黃金一度弭平虧損，但接著又下跌至盤中低點，係因交易者等待勞工部週五將公布的就業報告。根據 MarketWatch 調查，經濟學家預期美國 8 月份新增 120 萬個就業機會。

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