沖壓件廠今年發CB籌資 合計募集金額達21億元

今年下半年沖壓件廠接連發行可轉換公司債 (CB) 籌資，聯德 - KY (4912-TW) 完成發行 7 億元無擔保可轉換公司債 (CB) 後，包括和勤精機 (1586-TW) 擬發債籌資 4 億元、佳穎精密 (3310-TW) 擬發債籌資 6 億元，都已申報生效募集中，安力 - KY(5223-TW) 新建廠案最新籌資計畫，也由董事會確定發行 CB 籌資 4 億元，合計四大沖壓建廠今年籌資達 21 億元。

聯德 - KY 生產金屬沖壓製程產品，主要應用在資料中心、伺服器、手機及雙輪電動車輛散熱相關，由於 5G 通訊手機需要更高散熱效率，推升沖壓散熱組件產品出貨成長的動能。聯德 - KY 發行的 CB 籌資案順利完成募集，為今年首檔掛牌交易的金屬沖壓件度籌資案，其他沖壓件廠如和勤精機辦理發債進行市場籌資案，也正在進行中。

佳穎精密是台股少數跨足營建業務的精密沖壓件廠，已向金管會送件擬發行有擔保可轉換公司債籌資 6 億元，主辦券商富邦證券，此市場籌資案件申報生效後，依時程估算最快 9 月底完成。

安力 - KY 今年上半年財報每股純益 2.66 元，僅次於聯德 - KY 的每股純益 2.89 元，第 2 季稅後後純益為 1.07 億元，創新高，季增 11.52 倍，年增 2.72 倍，每股純益 2.47 元；安力 - KY 今年上半年出貨美系筆電客戶舊機種，7 月新舊機種一併出貨，營收衝上 2.03 億元，月增 13.93%，年增 52.14%，前 7 月營收 10.15 億元，年增 30.8%；預估 8 月營收也在歷史高檔水準。

安力 - KY 目前訂單以筆電應用為主，客戶涵蓋台達電 (2308-TW)、蘋果等，訂單能見度達第 3 季，估營收可逐季成長，安力 - KY 也積極進行市場多元布局，鎖定中國內需市場，切入包含民生、5G 光纖、伺服器、電動車等領域，繼重慶廠擴廠後，浙江新廠已投入興建中，預計 2022 年完工。

安力 - KY 2019 年底完成重慶二期廠房建設，增加粉體塗裝生產缐，董事長許振焜表示，產線完成後將可迎接中國內需汽車零組件市場需求。