安力-KY庫藏股買回卡卡 執行率僅0.25%

安力 - KY (5223-TW) 庫藏股措施實施屆滿，原預計每股 33 元以下買回 860 張，實際執行屆滿僅買回 22 張，執行率 0.25%，每股買回均價 27.4 元，公司主管指出，主要卡關原因在於安力 - KY 屬外國公司，新證券戶開立程序受到耽擱所造成。

安力為外國公司來台第一上櫃，庫藏股也是公司 2018 年 7 月來台掛牌後首次執行；在安力 3 月 23 日董事會決議買回庫藏股 860 張後，卻發現沒有開立公司證券帳戶，耗費約 1 個月時間完成開立台灣的證券戶後，股價在 4 月因疫情趨於穩定，在 4 月 30 日之後股價都在每股 33 元的買回價格上限之上，也造成此次的買回庫藏股執行率偏低。

安力 - KY 4 月因客戶端拉貨急，單月營收以 1.97 億元創新高，受目前遠距工作帶動筆電需求，公司看好第 2 季營收成長動能，安力目前訂單以 NB 相關為主，能見度達第 3 季，估計 2、3 季營收將逐季成長。

安力積極進行市場多元布局，鎖定中國內需市場，並積極切入包含民生、5G 光纖、伺服器、電動車等市場領域，繼重慶廠完成擴廠後，浙江新廠已投入興建中，預計 2022 年完工。在已完工的部分，安力 2019 年底完成重慶二期廠房建設，增加粉體塗裝生產缐，董事長許振焜表示，粉體塗裝生產線完成，將然搶占包括汽車零組件等中國內需市場做準備。

安力 - KY 已公布 2020 年第一季財報，營收 2.56 億元，毛利率 25.76%，季減 3.62 個百分點，年減 3.17 個百分點，稅後純益為 852 萬元，季減 80%，年減 54.6%，每股純益為 0.2 元。

安力去財報稅後純益 1.54 億元，每股純益 3.57 元，董事會對去年盈餘，每股擬配發 1.2 元現金股利。