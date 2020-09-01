中小企業營運撐不住 全台無薪假增至852家、人數略降至19850人

勞動部今 (1) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，實施事業單位增至 852 家，人數則略減至 19850 人，顯示越來越中小型企業營運撐不住，無薪假有攀升的趨勢，其中，以批發及零售業增幅較大，重災區製造業人數略為下滑。

根據勞動部統計，截至 8 月底，最新一期實施無薪假企業共 852 家、19850 人，較前一周增加 32 家、減少 199 人，其中，製造業下滑 484 人，來到 13484 人。

就四大工業來看，化學工業無薪假人數降幅較大，從前一周的 4639 減至 4040 人；民生工業略為上升至 2834 人；金屬機電及資訊電子工業則變化不大，分別來到 5782、828 人。

本期無薪假增幅較大的行業為批發及零售業，共計 260 家、3627 人，較前一周增加 18 家、210 家；住宿及餐飲業也增至 41 家、637 人。

國際疫情尚未完全趨緩，我國製造業仍面臨嚴峻挑戰，越來越多中小企業加入實施無薪假，儘管立院尚未審議第二波紓困振興追加特別預算，但經濟部已率先開放，受理艱困企業的薪資、營運資金補貼的申請，希望能穩住逾 30 萬名員工的就業；此外，紓困振興貸款及利息補貼的申請期限，也展延至今年底，盼減緩企業資金周轉壓力。