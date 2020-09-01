夏普108週年 戴正吳：推動轉型未來百年持續成長

鴻海 (2317-TW) 旗下夏普今年邁入 108 週年，夏普會長戴正吳表示，夏普將朝向成為結合軟硬體及科技服務的多元系統、提供解決方案為主的事業體永續前進，未來 100 年可望持續成長。

戴正吳指出，自 2016 年 8 月公司進入新體制以來，經過了四年期間，推動了事業變革轉型「Transformation」，並制定了嶄新的事業願景以「8K+5G 和 AIoT 改變世界」，展望在未來 100 年可持續成長。

夏普近年以電視，生活家電，智慧型手機和商用設備等現有業務為基礎，致力於「8K 設備和技術的開發」，「AIoT 商品的拓展」和「 AIoT 平台的建設」，並同步進行「8K+5G 系統的整合服務」、「發展 5G 相關業務」、「擴展 COCORO LIFE 服務」和「加強雲端服務」。

戴正吳表示，透過橫向和縱向的整體發展，夏普將從以往的硬體與設備為主的事業，朝向成為結合軟硬體及科技服務的多元系統，以及提供解決方案為主的事業體永續前進。

此外，夏普也持續在業務領域如智慧家庭 (Smart Home)、娛樂 (Entertainment)、智慧辦公室 (Smart Office)，同時在健康 (Health)、教育 (Education)、安全 (Security)、工業 (Industry)、車用 (Automotive) 的新領域方面進一步努力，期待在每個領域中建立新的服務和解決方案。

當中，戴正吳特別點出，面對現今嚴峻的 COVID-19 疫情和日本及其他先進國家目前所面臨的人口老齡化等社會問題等，將更加關注健康，醫療和長照關懷領域的合作。

戴正吳最後也感謝支持夏普的客戶、業務合作夥伴、股東、員工以及前員工們，他強調，透過實踐「事業願景」和「穩定成長」二大主軸，夏普將持續朝前邁進，期許能達到各界的期待。

夏普也將在 9 月 15 日慶祝創立 108 週年，同時，夏普透露，接下來的兩週內除了持續發布有關新產品、服務和技術等，也將透過線上與線下的方式，展示最先進技術與商品，並在全球各地展開「創立 108 年誕生慶」促銷活動。