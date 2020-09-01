〈台股盤前〉台股有轉弱的疑慮 今日看特斯拉及蘋果概念股表態

台股大盤昨終場收在 12591.45 點，較上一交易日大趺 137.4 點或 1.08%，成交值 2456.94 億元。證券分析師黃漢成指出，台股轉弱的疑慮，今 (1) 日台股走勢要看特斯拉及蘋果概念股是否表態。建議投資人目前手中持股以 5 成爲宜。

黃漢成表示，今晨收盤特斯拉上漲 12.57%、蘋果上漲 3.39%，同時，美國科技類股指數也是大漲，預估台股雖然高檔賣壓沉重，但可望維持高檔震盪，預估大盤昨日在跌破月線之後，最壞的狀況將會在 12144 的低點與季線之間整理。

在美股收盤指數方面，道瓊指數成分股週一 (31 日) 正式換新血，蘋果、特斯拉股票分割開跑，兩家公司同步起揚，四大指數僅科技股為主的那指收紅。能源、工業類股下滑拖累道瓊收低逾 200 點，但道瓊本月上漲 7.6%，迎來 1984 年來最佳八月表現。標普月漲 7%，為自 1986 年以來的最高八月增幅，刷下連續第五個月份上漲。

今晨美股收盤四大指數表現爲，道瓊指數下跌 223.82 點，或 0.78%，收 28,430.05 點。標普 500 指數下跌 7.70 點，或 0.22%，收 3,500.31 點。那斯達克指數上漲 79.82 點，或 0.68%，收 11,775.46 點。費城半導體指數下跌 3.71 點，或 0.16%，收 2,260.43 點。

目前台北股市處於歷史高檔區，因市場賣壓也沉重而大力下殺，昨日台股終場大盤收在 12591.45 點，大趺 137.4 或 1.08%，成交值 2456.94 億元；外資及陸資賣超、投信也同步賣超，自營商則是買超，三大法人共賣超 162.15 億元，其中，外資大力減碼華航 (2610-TW) 及面板雙虎。

台股現貨市場方面，外資及陸資賣超 157.42 億元，投信賣超 4.8 億元，自營商買超 0.07 億元。期貨市場方面，外資未平倉合約口數減少 2570 口，未平倉合約口數降至 25308 口，爲 7 個交易日以來最低。

證券分析師黃漢成強調，權值股在台股遭空方追殺，造成今天大盤收黑，台股在高檔已形成四樽頭型態、月線走平下彎，恐對多方不利，尤其是大立光昨天收盤報 3385 元，正式跌破前波低點 3420 元，對多方土氣是一大打擊；建議投資人目前手中持股以 5 成爲宜。