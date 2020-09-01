半導體雙雄掛帥 台股回神蓄勢挑戰5日線 漲111點收12703點

美股周一漲跌互見，台股今 (1) 日早盤走勢震盪，但在台積電、聯發科半導體雙雄領軍下，電子權值股強力撐盤，激勵指數走高，蓄勢挑戰短期均線及月線，終場上漲 111.83 點，以 12703.28 點作收，成交值略縮至 2156.69 億元。

主要電子權值股今日互有漲跌，台積電扮演領頭羊，上漲約 2%，收在 435 元，一舉站回月線；大立光同步回神，股價強彈逾 4%，來到 3525 元；鴻海則小漲 0.1%，收在 77 元；聯電漲逾 3%、國巨漲逾 1%、台達電漲近 1%。

聯發科股價也擺脫連日頹勢，大漲 3.6%，收在 576 元，並帶動 IC 設計族群奮起，其中，義隆獲客戶加單，強勢上漲逾半根停板；創意、聯詠、智原、系微、瑞昱等多檔表現也不俗。

市場消息傳出，蘋果將把中國觸控模組廠歐菲光踢除供應鏈名單，iPad 訂單將由台廠觸控雙雄分食，激勵 TPK-KY 宸鴻股價攻上漲停，GIS-KY 業成也大漲逾半根停板。

觀察強勢股，ABF 載板三雄重回多頭懷抱，南電獲外資青睞，股價亮燈漲停，景碩、欣興也漲逾半根停板；面板雙雄友達、群創雙雙放量勁揚 3% 上下；日盛金重啟搶親，利多消息激勵股價亮燈漲停；鈊象、昇佳今日皆開低走高，強勢上漲逾半根停板，重返 900 元俱樂部。