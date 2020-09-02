〈能源盤後〉美製造業優於預期 提振需求前景 WTI原油4日來首見收漲

週二 (1 日) 交易，原油期貨價格溫和收高，WTI 原油期貨 4 個交易日來首次收高，係因一些經濟數據透露復甦跡象，提振能源需求前景，令原油找到支撐力。

Schneider Electric 大宗商品分析師 Robbie Fraser 週二報告指出，「原油價格受到廣泛經濟情緒的幫助，相對樂觀的中國製造業數據強化了這樣的觀點，即東亞持續往新冠疫情爆發前的需求水準推進，這是長期價格復甦的核心因素。」

美國週二公布，ISM 製造業指數 8 月自前月的 54.2% 上升至 56%，為連續第四個月上升。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 15 美分或近 0.4%，收每桶 42.76 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 30 美分或 0.7%，收每桶 45.58 美元。

美元早盤走疲，有助於提高美元計價的原油價格，稍早 ICE 美元指數下降至 91.746 觸及 2018 年來最低，但隨後因美國製造業數據優於預期，提振美元。

原油期貨價格週一雖下滑，但 WTI 創下連續第四個月收高，而 Brent 則連續第五個月上漲。

其他能源商品

10 月交割的汽油期貨價格上漲 0.9%，收每加侖 1.2247 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上升 1.1%，收每加侖 1.2308 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.9% ，收每百萬 Btu 2.527 美元。

根據道瓊市場數據，天然氣最前月契約 8 月升幅 46%，創 2009 年 9 月以降最大單月漲幅。

交易者等待 API 週二稍晚的美國原油庫存報告，以及週三 EIA 公布的官方原油庫存報告。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (8/28 止) 原油庫存減少 120 萬桶、汽油減少 470 萬桶、蒸餾油減少 90 萬桶。

與此同時，上週颶風勞拉之後，墨西哥灣地區的能源生產出現了顯著復甦。安全與環境執法局週二估計，墨西哥灣目前關閉的原油產能已自先前的 84% 下降至 28.4%，天然氣遭關閉的產能則自約莫 60% 下降至 25%。

美媒週二報導，OPEC 產油量在 6 月觸及 30 年低點後，8 月產油量較上個月增加了 95 萬桶 / 日，達到 2427 萬桶 / 日。