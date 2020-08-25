北市推機車格月票400元停到飽 每日最多1張繳費單

北市府已完成 16 處商圈機車停車格納入收費，第二階段將增加捷運站周邊收費區域，為減輕機車族負擔，北市停管處今 (25) 日宣布，推出路邊機車停車月票配套措施，每月 400 元停到飽，且每日不論停車次數，最多只會收到 1 張停車繳費單。

停管處指出，台北市從去年起推動四階段機車收費政策，第一階段 16 處商圈機車停車格全數納入收費，減少機車久占情形，第二階段則針對捷運站周邊收費。為了簡化民眾負擔，並配合綠能低汙染政策，台北市釋出三大利多措施。

停管處說明，即日起，將販售北市路邊機車收費格位月票，每車每月 400 元，每月 25 日起販售次月月票，僅限線上訂購，並提供線上付款及現場付款兩種支付管道，使用智慧支付線上購買可再折價 100 元。

此外，北市機車每日不論停車次數，最多只會收到 1 張停車繳費單，對於每天有多個旅次目的的民眾，可減少停車費用負擔。

為了響應綠能政策，北市府也決議，在電動機車登記數占北市機車登記數未達 13.5% 前，將持續以免費停車措施鼓勵民眾汰換燃油機車。

針對民眾關心的捷運站收費部分，停管處表示，將依捷運運量陸續收費，預計 9 月 7 日起，將板南線龍山寺至昆陽各站周邊約 6500 格機車停車格納入收費，今年底前將市中心區的淡水線納入收費，未來將繼續檢討第三階段主要幹道及第四階段其他次要路段收費。