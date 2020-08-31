終止LCD業務 三星顯示將蘇州廠出售給TCL華星

據報導，三星顯示 (Samsung Display) 在日前發表聲明表示，已經將位在中國蘇州的 8.5 代 LCD 生產線出售給了中國顯示器公司 TCL 華星。此舉符合三星顯示在 2020 年底前結束 LCD 生產的計畫。

三星顯示在 28 日與 TCL 簽署了合約，TCL 華星以 10.8 億美元收購了蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司 (SSL)60% 的股份，以及蘇州三星顯示有限公司 (SSM)100% 的股份。同時，三星顯示亦以 7.39 億美元收購 TCL 華星 12.33% 的股份。

目前，該蘇州生產線是三星顯示在中國的唯一的 LCD 面板生產線，月產能為 12 萬片。該工廠所生產的 32 吋、55 吋、65 吋面板一直是市場主流產品，市場價值高。在收購之後，TCL 華星將擁有三條 8.5 代生產線和兩條 11 代生產線，可大增產能挑戰京東方。

隨著中國顯示器公司不僅在價格上而且在質量上都趕超南韓的公司，部分主要客戶也轉向中國產的面板。由於赤字的累積，三星顯示別無選擇，只能終止 LCD 業務部門。

去年 10 月份，三星顯示表示由於供應過剩，將暫停部分 LCD 生產線，隨後也正式宣布停產 LCD 面板。同時，該公司投資 13 兆韓元 (110 億美元)，將原先的 LCD 面板生產線轉換為 QD-OLED 顯示面板的新產線。

場研究機構 Omdia 的報告顯示，南韓面板大廠三星顯示正在積極開發結合量子點與 OLED 技術的新一代的「QD-OLED」顯示器技術，預期該技術最早將可在明年第三季實現商業化。