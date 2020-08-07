澳洲重啟部分防疫封鎖 RBA下修全年GDP展望

據報導，澳洲央行 (RBA) 在週五 (7 日) 表示，由於該國面臨第二波新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，部分地區重啟封鎖措施，預期今年第三季國內生產毛額 (GDP) 將下跌至少 2 個百分點。央行也下修了該國經濟前景預測，復甦之路恐比原先預期更為漫長。

RBA 預計今年全年 GDP 將萎縮 6%，隨後在接下來幾年中緩慢復甦。該行也對明年 GDP 預期下修至成長 5%，低於先前預估的 7%，對 2022 年也下修至成長 4%，低於原先預估的 5%。

澳洲央行助理總裁 Luci Ellis 表示，自 6 月份以來，新增病例數持續增加，澳洲經濟要全面復甦恐比最初預想的要更加漫長。「預期經濟的復甦將是緩慢且不平穩的，GDP 可能需要幾年的時間才能恢復到疫情前預期的走勢。」Ellis 說道。

此外，Ellis 也表示，市場需求因防疫封鎖措施的大規模縮減，對勞動力市場造成了巨大衝擊。「我們預計就業和總工作時數將在未來幾個月內持續下跌，有部分原因是維多利亞州的防疫封鎖限制增加。」Ellis 說道。

澳洲總理莫里森 (Scott Morrison) 在日前表示，為應對新一波疫情的相關防疫封鎖措施，恐將使澳洲的失業率攀升至約 10%。如果再計算上接受政府工資補貼計劃的人數，失業率數字將會上升。先前，澳洲當局預期有效失業率將達到 11%，如今，有效失業率恐將攀升至 13% 以上。

莫里森對媒體表示：「這很令人不安，但失業率上升並不是出乎意料的。相關的防疫措施將產生巨大的成本，並且將影響經濟的復甦。」