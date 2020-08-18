中國對澳洲進口葡萄酒發起反傾銷調查

中澳兩國之間的貿易緊張局勢持續升溫，中國商務部在週二 (18 日) 發出公告表示，將從即日起對原產自澳洲的葡萄酒發起反傾銷調查。

中國商務部表示，在 7 月 6 日收到中國酒業協會代表中國葡萄酒業正式提交的反傾銷調查申請，請求當局對原產於澳洲的進口裝入 2 升和以下容量的葡萄酒，進行反傾銷調查。中國商務部將對澳洲葡萄酒是否故意以低價傾銷，來擠走當地生產商以獲得更大市佔率進行調查。

在 2019 年，澳洲對中國的葡萄酒出口額高達 12.5 億澳元，佔該國整體葡萄酒出口市場的三分之一以上。澳洲貿易部長 Simon Birmingham 表示，中國當局警告，可能將展開第二次調查，以調查澳洲的葡萄酒是否從政府補貼中受益。

Birmingham 表示：「這是一個非常令人失望和困惑的發展。澳洲葡萄酒因其品質而在中國受到高度追捧。澳洲葡萄酒的售價並不低於當地市場價格，出口也沒有得到政府的補貼。」

珀斯美亞中心貿易研究主管 Jeffrey Wilson 表示，此刻出現的是一種很明顯的經濟脅迫。

Wilson 說：「中國對澳洲葡萄酒的調查與最近針對大麥的行動其實是相同的邏輯，看似技術上的貿易措施，其實根本是在掩飾政治制裁。」

Wilson 也警告表示，如果中國商務部裁定澳洲葡萄酒業進行傾銷，並實施貿易制裁，那麼澳洲葡萄酒業將受到嚴重傷害。「由於來自中國的購買，占了澳洲葡萄酒出口量的三分之一以上，任何關稅後果都將會是災難性的。」Wilson 說道。