松瑞藥抗生素新產線獲美FDA核可 出貨量將提升3成以上

松瑞藥 (4167-TW)(原展旺生技) 表示，抗生素第 2 條生產線取得美國 FDA 核可，並已向台灣申請相關認證，法人看好，美國對該用藥供不應求，加上美國銷售夥伴接獲大單，新產線取得台灣認證後，單一產品出貨量將提升 3 成以上。

松瑞藥旗下培南抗生素產品主要供貨以美國為主，由於新冠肺炎疫情延燒，培南類抗生素對已住院治療的重症新冠肺炎病患而言，可提升免疫力，因此帶動抗生素需求量大增，美國更出現供貨吃緊狀況。

松瑞藥因應產線供不應求，啟動擴產計畫，其中新建置的厄它培南原料藥產線，原預計第 4 季取證、投產，不過美國政府期盼加快供貨速度，於本周獲得美國 FDA 核可，目前需待國內主管機關完成相關審查程序後，即可開始出貨，法人估，新產線初步可望帶動單一產品出貨量增加 30-40%。

法人看好，松瑞藥主要出貨國家為美國，占整體營收比重 57%，在政府、客戶拉貨力道強勁，訂單能見度已看至明年底，加上新產線投產後，營收比重可望進一步升，並帶動針劑下半年營收倍數成長。

松瑞藥第 2 季稅後純益 2297 萬元，季減 74.87%、較去年同期虧轉盈，每股純益 0.08 元；上半年稅後純益 1.14 億元，較去年同期虧轉盈，每股純益 0.42 元。