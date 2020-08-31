盤前財經大事搶先讀2020年08月31日

今日操盤前瞻

中國 8 月非製造業 PMI

日本 8 月消費者信心指數

法說會：可成、國賓、士電

除權息：僑威、鴻碩、奇鈦科、康控 - KY、華電等

〈台股風向球〉傳產銅板股維繫人氣 等待大型電子股化解「連環套」

過去一周台股靠中小型股接棒，以及台積電轉強支撐下，指數周漲 121 點，漲幅近 1%，隨著美股標普 500、那斯達克指數上周五再度刷新歷史紀錄，法人指出，股市偏多趨勢不變，下檔支撐強勁，不過，資金主要流向落後補漲傳產股、銅板股。閱讀全文...

中國工業互聯網產業規模續增 鴻海 Fii 啖商機助攻獲利

中國工業互聯網產值規模今年將達人民幣 (下同)3.78 兆元，成長逾 1 成，鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (Fii) 可望大啖商機，加上科技服務業務毛利率較高，可望進一步挹注工業富聯及母公司鴻海的獲利表現。閱讀全文...

〈觀察〉先進封裝技術戰開打 台積電利器出鞘、三星拚彎道超車

摩爾定律面臨越來越多挑戰，半導體產業正逐步邁向「後摩爾定律」時代，台積電繼先前以 InFO(整合扇出型封裝) 封裝技術一路獨拿蘋果 iPhone 處理器大單後，近期也整合前後段 3D IC 封裝推出新平台，而三星也不甘示弱，以 3D IC 封裝技術 X-Cube 要與台積電展開競爭。閱讀全文...

〈觀察〉油價回升至 40 美元大關 原油正 2 ETF 股價卻越跌越低

國際原油期貨價格近期回升到每桶 40 美元以上，但元大 S&P 原油正 2 ETF(00672L-TW) 股價卻持續下跌，許多投資人陷入投資迷思，主要是這檔 ETF 股價過去溢價率一度高達 6 倍，如今溢價率只剩 6-7%，「高額溢價率收斂」導致股價下跌。閱讀全文...

【邱志昌專欄】股市盤整後即將大幅震盪！

由於美元陷入 Fed 無限量 QE 政策中，且中國大陸為迎接貿易戰爭，抵銷高關稅與科技封鎖，人民銀行也持續降息降準；例如 8 月中又祭出 7,000 億人民幣寬鬆資金。閱讀全文...