原料藥廠營運大躍進 松瑞藥上半年虧轉盈 神隆EPS 0.25元

台原料廠今 (13) 日陸續公布財報，松瑞藥 (原展旺)(4167-TW) 第 2 季受到匯率影響，單季純益 2297 萬元，季減逾 7 成；上半年受培南針劑產品出貨增加，稅後純益較去年同期虧轉盈，每股賺 0.42 元，創新猷；台灣神隆 (1789-TW) 則在三大事業體拓展下，上半年純益 1.97 億元，年增 46%，每股純益 0.25 元。

松瑞藥第 2 季營收 4.02 億元，季減 6.29%、年增 32.24%；毛利率 26.97%，季減 2.86 個百分點、年增 8.71 個百分點；營利率 8.64%，季增 2.18 個百分點、較去年同期虧轉盈；稅後純益 2297 萬元，季減 74.87%、較去年同期虧轉盈，每股純益 0.08 元。

松瑞藥上半年營收 8.3 億元，年增 37.87%；毛利率 28.45%，年增 8.26 個百分點；營利率 7.51%，較去年同期虧轉盈；稅後純益 1.14 億元，較去年同期虧轉盈，每股純益 0.42 元。

展望後市，松瑞藥表示，旗下培南針劑產品受惠新冠肺炎疫情，美國市場對該用藥仍處於供不應求的情況，加上美國銷售夥伴接獲大單，訂單能見度看至明年，且隨著新產線即將投產，今、明兩年營收、獲利可期。

神隆第 2 季營收 9.08 億元，季增 67.22%、年增 46.92%；毛利率 48.25%，季增 3.21 個百分點、年增 3.89 個百分點；營利率 22.88%，季增 14.65 個百分點、年增 12.91 個百分點；稅後純益 1.62 億元，季增 362.86%、年增 184.21%，每股純益 0.2 元。

神隆上半年營收 14.51 億元，年增 4%；毛利率 47.05%，年增 3.6 個百分點；營利率 17.4%，年減 1.36 個百分點；稅後純益 1.97 億元，年增 46%，每股純益 0.25 元。

神隆表示，旗下三大事業體，包括學名藥原料藥、製劑業務及原料藥代客研製今年均有斬獲，加上客戶藥證陸續到手，可望添營運新動能。