信越化學投入人造肉原料市場 將成全新收益來源

日本半導體原料大廠信越化學工業 (4063-JP)，加入熱門產品「人造肉」的原料供應市場，打算向歐美的人造肉廠商供應材料，作為全新的收益來源。

根據電子版《日本經濟新聞》週一 (31 日) 報導，日本信越化學供應的人造肉原料，是人造肉製作過程中使用的黏著劑。信越化學的黏著劑是由紙漿中含有的纖維素所製成，可使人造肉即使在加熱回到常溫後的形狀安定，也不需添加一般使用的蛋白成分。

信越化學近來於德國完成生產體制，將增加供應給歐美人造肉新興企業，初始時期的年營收目標，設定在數十億日圓。

信越化學工業股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

根據國際市調公司歐睿國際 (Euromonitor International) 統計，2024 年全球人造肉市場規模上看 227 億美元，較 2019 年時增加 2 成。

人造肉的熱量較傳統肉品要來的低，且消費者道德消費 (Ethical Consumerism) 意識高漲，尤其牛隻們在打嗝或放屁時會排出甲烷，氣體造成地球暖化，其效果是二氧化碳的 25 倍，推升人造肉的需求上揚。

對該消費族群而言，若能減少消費牛肉，對地球環境將更友善，而對供應廠商而言，從 ESG(Environmental、Social 和 Governance) 投資觀點來看，各廠的評等也容易獲得提升。

目前有許多歐美廠商積極搶進人造肉原料市場，如荷蘭的化學大廠帝斯曼集團 (DSM)，與中國廠商共同進行人造肉研發的美國杜邦 (DD-US) 等。日本火腿 (2282-JP) 與雀巢 (Nestle) 等，都陸續加入人造肉的戰局。