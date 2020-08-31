基期低品質好  高雄三大豪宅區再受囑

世界貨幣寬鬆政策再起，房地產高保值性再次受到高資產族群青睞，近期積極看屋，其中高雄的低房價基期、高品質的建築，都是購屋者青睞的主因。觀察高雄的三大豪宅聚落，包括如火如荼建設的「亞灣區」，還有類似於台北天母生活圈的「文山區」，以及最具人文底蘊、文化厚度的「美術館特區」，近期看屋人潮都比過去成長了 2 成。

財經專家白淳元分析， 2020 年屬於「套利」與「變現」的一年。全球經濟受到疫情影響，境外投資環境不佳，高資產階層的資產、甚至在股票市場的賺到的錢「需要有地方放」，除了貴金屬之外，台灣疫情相對穩定，房地產同樣成為標的出口。

觀察台灣高資產房市，台北與台中房價、門檻俱高，反觀高雄房市，以同樣保值性而言，低基期房價特性，讓他們更可以把資金放在不同籃子裡、風險控管更分散。

有別於農 16 特區的商業氣息重、文山特區自成一格的氛圍來看，純住宅區定位的美術館特區更受到政商名流喜愛。美術館周邊區段開發已達成熟階段、房價站穩 30 多萬元，土地稀有、更造成「惜售」效應。屋主住進來後不願再搬出去，多年下來成為高雄最保值的豪宅聚落。

三千坪大基地開發 「美術皇居」打造藝術品地標

深耕高雄豪宅市場營造口碑的京城建設，目前選在高市美術館園區美術東二路旁、距離美術館不到 5 分鐘路程的地段上推案「美術皇居」。訴求獨特性、高保值與強調高雄最大的藝術品公設項目，在高雄豪宅房市獨樹一格。

「美術皇居」擁有三千坪以上的土地面積，創造出挑高 7 米 4、長 80 米的時光藝廊，以及頂樓 50 米的空中泳池，就連外觀都以色彩建構大師 PAUL KLEE 保羅克利之作品「FIRE IN THE EVENING」的「夜火」意象，將建築直接打造成藝術品，讓「美術皇居」成為名符其實的地標藝術品。

專案經理分析， 全案捨棄分期開發、一次整合到位，建築設計採取美術、藝術以及文創定位，將美術真正意義上融合在藝術上。包括森林中庭莫內花園、梵谷星空泳池，以及 29 樓的 KTV、電影院、瑜伽教室、廚藝教室等都有各自藝術主題。其中最特別的就是挑高 7.4 米、長近 80 米的 1 樓「時光藝廊」，將 17 至 20 世紀的世界名畫放在大廳中，讓人彷彿真的走進美術館。

住宅部分，社區規劃 A、B、D、E 等 4 大棟，A、B、D 棟皆為單層 3 戶使用 2 部電梯與雙安全梯，E 棟則為單層 4 戶使用 2 部電梯與雙安全梯，採 58 坪到 120 坪 3~4 房設計，同時提高建築耐震性能採用美國 EPS 制震器，整體設計走當代美術風格，吸引愛好藝術的豪宅客青睞。

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