下半年兩大動能續強 世界先進爆量攻漲停股價創新高

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 第 2 季營收符合財測預期，並續創高，法人看好，在電源管理 IC 訂單維持熱絡、大尺寸驅動 IC 需求逐步升溫下，下半年營收動能續強，激勵今 (22) 日股價開高走高，午盤後爆量上攻至漲停價 90.7 元鎖住，並改寫歷史新高價。

世界先進第 2 季營收 82.27 億元，季增 4.88%，年增 18.92%，符合財測預期，並續創新高；上半年累計營收 160.71 億元，年增 16.25%。據世界財測預估，隨著新廠產能利用率提升，第 2 季毛利率估 31-33%，營益率 19-21%，雙率都將較上季走揚。

法人指出，5G 相關需求看俏，電源管理 IC 訂單維持熱絡，且電視訂單好轉，大尺寸驅動 IC 需求也逐步升溫，看好世界先進近期強勁營收動能將持續。

其中，大尺寸驅動 IC 貢獻世界營收約 25-30%，下半年動能可望續強；營收占比超過 5 成的電源管理 IC 業務，在 5G 應用大增下，0.18、0.13 微米等較先進製程，產能利用率可望維持 9 成以上。

法人並認為，世界先進第 2 季產能利用率維持高檔，估毛利率將落在財測區間高標，並預期世界在下半年能見度提升下，全年營收可望成長逾 15%。

世界董事長方略在股東會上指出，受疫情影響，人們生活產生改變，部分面板需求受封城而遞延，庫存因此增加，不過，遠距上班、教學等應用，驅動筆電需求大幅成長，大面板電視需求也不錯，基本需求還在，但在疫情與美中貿易戰加劇等因素影響下，整體市況充滿不確定性，仍須觀察。

世界先進 7 月 6 日進行除息，每股配息 3.2 元，由於在新加坡廠加入下，今年營收可望續寫新猷，加上近來 IDM 大廠的 8 吋電源管理晶片訂單，紛紛湧入台廠，下半年能見度趨於明朗，帶動除息行情，僅短短 2 日就填息完封，寫下近 10 年來最快填息的紀錄。