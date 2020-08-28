國產署改良用地62案完成簽約 估可吸引1286億元民間投資

國產署與目的事業主管機關共同推動國有非公用不動產改良利用業務，使土地資產活化，發揮最大效益，據統計，截至今年 7 月底共有 62 案完成簽約，估約可吸引民間投資 1286 億元，創造 294 億元收益，並提供 4 萬多名就業機會。

根據國產署統計，目前已完成簽約的 64 案，與新北市合作案多達 14 件，高居全國之冠，預估約可吸引民間投資資金 279.5 億元、創造 137.98 億元收益，並提供 8500 多名就業機會。

官員表示，目前新北市合作開發案件中，包括土城區、樹林區分別有 2 處國有產業用地招商案，分別為「林口三井 outlet」、「樹林秀泰影城」、「滬尾藝文休閒園區」、「林口機一 A、B、C、D」開發案，配合市府引進高科技製造業及商場等產業項目，協助地方經濟發展。

另外，近期即將推出則有「八里龍形市場」、「淡水望高樓文創區及停車場」、「汐止長安乙種工業區」合作開發案，目前另有 4 處國有土地刻正洽商合作細節。

官員以「滬尾藝文休閒園區」為例，該園區就是國產署與新北市政府合作的招商案例之一，由國產署提供面積約 2.02 公頃的遊憩區土地，市府負責招商引進優質休閒遊憩，例如藝術市集與設計旅館等設施，提供多元觀光服務。

官員表示，「滬尾藝文休閒園區」預估可吸引民間投資 7.28 億元，並創造 10.58 億元收益，並提供 474 個就業機會。