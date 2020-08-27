〈誠美材法說〉產能供需吃緊到明年首季 Q4可望虧轉盈

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 今 (27) 日召開法說會，展望下半年，資深處長盛海天表示，偏光板產能供需仍吃緊，預期將延續至明年，第 3 季進入產業傳統旺季，日、韓新客戶產品放量、組合優化，稼動率提升，營運估可持平第 2 季，第 4 季在價格持穩，以及需求強勁支撐下，估可較第 3 季雙位數成長，單季可望轉盈。

盛海天表示，今年上半年受疫情影響，稼動率約 60-70%，隨著日本、韓國、中國客戶需求逐步提升，下半年整體稼動率將提升至 80-90% 以上，第 4 季更可達滿載，短期雖部分零組件缺料，但受影響程度有限，也將改採計畫性生產模式。

至於近期傳出偏光片調漲，盛海天指出，第 2 季確實針對利潤較差的產品進行價格調整，不過價格調漲與否，仍需看下游面板廠營運，現階段調整空間不大，但供需吃緊狀況確實將延續至明年。

展望下半年，盛海天表示，依目前接單、生產狀況來看，估第 3 季整體出貨面積、營運將持平第 2 季，第 4 季新客戶加入後，出貨、營運將近滿載，第 4 季將轉虧為盈。

誠美材上半年虧損 2.13 億元，每股虧 0.32 元，虧損較去年同期收斂，產品營收比重方面，上半年電視營收比重達 53%、IT 產品則達 36%，中小尺寸、其他產品則占 11%，而若以地區別來看，台灣仍是主要客戶地區別占比達 70%，日本、中國則占 25%、5%。