研揚Q3營收估較上季衰退 下半年毛利率拚站穩3成

工業電腦廠研揚 (6579-TW) 今 (28) 日召開法說，公司認為，疫情導致政府及民間投資力道放緩，第三季營收估較上季衰退，第四季還要觀察本季接單狀況，下半年保守看待，但毛利率可望力守 31-33%。

研揚表示，疫情雖然帶動檢測、體溫及口罩偵測、及工廠、服務機器人等需求，但疫情也導致各國政府預算集中在控制疫情、補貼產業，部份投資計畫放緩，加上民間企業投資態度同樣觀望下，下半年展望保守。

研揚認為，目前來看，第三季可能略遜於第二季，第四季由於接單後交貨期為 2-3 個月，仍得觀察本季接單狀況，但預估毛利率估可站穩 3 成之上。

以各應用來看，研揚指出，智慧製造在機器人等新應用需求顯現下，仍可望延續去年水準，智慧醫療則受惠急單而成長、智慧零售狀況不佳，預期下滑。

以研揚上半年各產品營收占比來看，智慧製造占 41％、智慧醫療占 22％、智慧零售 21％、其他 9％、網安及智慧安防 5％、智慧城市及交通 2％；若以地區營收來看，美國 42％、歐洲 29％，亞太及新興市場 13％、中國 11％、其他 5％。

至於長期發展的 AI 應用方面，研揚聚焦機器人、新零售、安全及防護、智慧城市等 4 大垂直市場，研揚透露，目前已陸續看到許多應用可落地，包括機器人、智慧工廠的產品瑕疵檢測、門禁安防等，預期可望逐步對營運帶來貢獻。