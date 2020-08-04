研揚Q2純益年增2.9倍 EPS 2.17元8季最佳

工業電腦研揚 (6579-TW) 今 (4) 日公告第二季財報，稅後純益 2.31 億元，較前季虧轉盈，年增 290%，每股純益 2.17 元，純益、每股純益雙雙寫下 2018 年第三季以來的 8 季新高，上半年每股純益 1.84 元。

研揚第二季營收 16.02 億元，季增 14.6%、持平去年同期；毛利率 33.1%，季增 0.6 個百分點、年減 0.8 個百分點；營益率 12.7%，季增 4.2 個百分點、年增 0.4 個百分點，稅後純益 2.32 億元，較前季虧轉盈，年增 290%，每股純益 2.17 元。

研揚上半年營收 30 億元，年減 4.6%，毛利率 32.8%，年減 0.2 個百分點、營益率 10.8%，年減 0.7 個百分點，稅後純益 1.97 億元，年減 32.1%，每股純益 1.84 元。

研揚第二季受惠美系半導體設備大廠大單開始出貨，加上打進防疫應用，防疫解決方案應用涵蓋 AI 人工智慧口罩及溫度偵測、移動式 X 光機、遠端視訊機器人、血液檢測儀器、送餐機器人等也同步挹注營運表現。

展望第三季，研揚看好，半導體設備以及、防疫相關的出貨動能可望延續，伴隨全球景氣逐漸回升，預估整體營運也將同步持穩向上。