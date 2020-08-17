北檢搜索、約談會計師 康友-KY：無法評估營運影響

康友 - KY(6452-TW) 中國子公司六安華源製藥涉嫌財報不實，台北地檢署今 (17) 日搜索董事長黃文烈辦公室及兩個住處，並約談會計師等相關人員，對此，康友晚間發出重訊公告，全案進入司法程序，營運影響尚無法評估。

康友公告，公司遭檢調依法執行搜索、董事長黃文烈失聯涉證券交易法案等案件，目前已進入司法程序並調查當中，靜候調查結果；至於財務業務影響，目前尚無法評估。

康友近期風波不斷，旗下中國子公司六安華源製藥，2018 年營運開始下滑，經董事會決議專案查核發現，六安華源持續虧損卻未如實揭露，此外，有中國網站爆料，六安華源製藥共 504 項機器設備銀行廈門分行抵押，總金額約人民幣 2.4 億元 (約新台幣 10 億元)，債務履行期限自 2019 年 9 月 12 日至 2020 年 10 月 10 日。

檢調今日搜索黃文烈辦公室及兩個住處，約談會計師施景彬、江明南及楊姓、劉姓員工，全案朝違反證交法方向偵辦；另外，黃文烈本月初失聯，檢調無法約談到案，因此同步發出拘票，若拘提不到將發布通緝。

康友除子公司遭指控外，公司核心主管相繼辭去，包括總經理章永鑒因個人職業規劃調整而辭職，緊接著財務長、內部稽核主管及簽證會計師陸續辭任。

由於會計主管相繼離職，康友也與原勤業眾信聯合會計師事務所解除合約，導致第 2 季財報難產，證交所也宣布，康友自明 (18) 日起暫停交易；康友自利空消息報出後，已連吞 7 根跌停板。