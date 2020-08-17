Strategy Analytics：疫情推升需求 全球筆記型電腦Q2出貨成長27% 　

根據研究機構 Strategy Analytics 最新發布的報告顯示，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，促使員工「在家工作」以及學生在線上學習，2020 年第二季全球筆記型電腦市場出貨量較去年同期成長了 27%，其中，聯想與惠普佔據了近 50% 的市佔率。

報告中指出，由於疫情持續在全球蔓延，民眾被迫待在家中，使得消費者、企業和學校購買筆記型電腦的需求大增，今年第二季筆記型電腦的出貨量因此年增 27%。

今年第二季筆記型電腦的出貨量年增 27%(圖片：)

從各品牌來看，聯想 (0992-HK) 和惠普 (HPQ-US) 兩家公司在 2020 年第二季就佔據了近 50% 的市佔率。數據顯示，聯想的市占率為 25%，位居第一，而惠普緊隨其後，市佔率達到 24.8%。戴爾 (DELL-US)、蘋果 (AAPL-US) 和宏碁 (2353-TW) 則排名第三、第四和第五，市佔率分別為 15.6%、8.5% 和 6.7%。

聯想和惠普兩家公司市佔率高達近 50%(圖片： Strategy Analytics )

值得一提的是，在今第二季，出貨量排名前五的品牌都較去年同期大幅增長，惠普和宏碁的出貨量就成長了 40% 以上，戴爾、蘋果的增幅超過 20%，聯想也有 17% 的成長。

該報告中指出，受疫情影響，消費者需求增加，筆記型電腦的購買主要用於工作、學習和玩遊戲。不過，專家也指出，這種由疫情推升的需求，在接下來的幾個季度中將會繼續成長還是放緩，仍有待觀察。

Strategy Analytics 網路運算總監 Eric Smith 表示：「儘管經濟情況嚴峻，消費者購買設備來工作、學習和娛樂的需求強勁。因疫情造成的隔離中，遊戲成為有效分散注意力的方法。學校和消費者對 Chromebook 的需求強勁，用於支援線上學習。」

此外，Smith 也表示：「在疫情期間和疫情後，這些消費者行為將如何發展，仍需更多的觀察研究，以確定筆記型電腦市場的長期發展。」