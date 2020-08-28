安倍晉三閃辭！週五日股一度大跌2.7% 日圓上漲

根據《日本放送協會》(NHK) 週五 (28 日) 報導，日本首相安倍晉三由於舊疾惡化等理由，為避免影響國政，已決定辭去首相一職。消息傳出後，給日本政壇投下震撼彈，日本股市在出現重挫後回彈，一度大跌 2.7%，於日本時間 28 日下午 2 點 28 分，暫報 22943.61 點，較前日下跌 1.14% 或 265.25 點。

日經 225 指數走勢日線圖 (圖片：Google)

日圓由跌轉升，一度上漲 0.4% 至 1 美元兌 106.11 日圓。日本 10 年期債券期貨一度下跌 42 點至 151.30。

日本首相安倍晉三在這個夏天，為因應新冠肺炎 (COVID-19) 疫情等問題，連日在首相官邸內執行公務。

他於 8 月 16 日起連休三天，在東京自宅內休養。8 月 17 日進入東京的慶應大學醫院停留 7 個半小時，進行了當天來回的檢查診斷。並於一週後的 8 月 24 日回診，停留 3 個半小時。

安倍當時表示「是回院向醫生請教 17 日的檢查結果，並進行追加檢查。期身體處於萬全狀態，今後也會在工作上努力。」

結果傳出安倍晉三的舊疾「潰瘍性大腸炎」出現惡化，為避免給日本國政帶來不良影響，也堅決辭去日本首相職務。

安倍晉三預定在日本時間 28 日下午 5 點召開記者會，親自向外界作出說明。