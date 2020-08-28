盤前財經大事搶先讀2020年08月28日

今日操盤前瞻

法說會：統一證、臺企銀

除權息：大成、台肥、新揚科、智冠等

暫停交易：基勝 - KY

Fed 重大政策調整！一文掌握鮑爾傑克森霍爾演說重點

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週四 (27 日) 全球央行年會上宣布 Fed 重大政策的改變。Fed 將採取平均通膨目標架構，來支持勞動力市場和更廣泛的經濟，這意味「長期零利率」時代即將來臨。閱讀全文...

TikTok 傳 48 小時內決定買主 沃爾瑪攜手微軟前與 Google 合作

TikTok 美國事業據傳 48 小時內決定買家，沃爾瑪 (WMT-US) 周四 (27 日) 證實攜手微軟競標，成為最新加入的競標者，且出線可能性高於甲骨文。閱讀全文...

彰銀經營權政院下指導棋 蘇貞昌：不會讓彰銀落入台新金手中

關於彰銀 (2801-TW) 經營權之爭，行政院長蘇貞昌昨 (27) 日受訪時直言，自己只有一個原則，就是不會讓彰銀落入台新金 (2887-TW) 手上，但也強調，會要求財政部好好的做，別讓台新吃虧。閱讀全文...

迅得半導體營收比重今年可望倍增 3 年內目標過半

半導體及 PCB 自動化設備廠迅得 (6438-TW) 今年以來半導體設備接單都超越去年同期，且晶圓代工龍頭廠台積電 (2330-TW) 更因導入新世代製程新建廠，已成最大單一客戶，總經理王年清昨 (27) 日指出，在此基礎下，已規劃目標 3 年內半導體應用設備營收比重，將超越五成以上。閱讀全文...

又有觀光業撐不住 維格餅家虧掉半個股本後廢止 3 大分公司

伴手禮業者維格餅家 (2733-TW) 公告，董事會授權董事長於適當時間向主管機關辦理旗下台中分公司、成都分公司和台北復興市民分公司廢止登記事宜，顯然，過去主營的陸客市場遭受重創後，新冠肺炎疫情又接連來襲雪上加霜，由於維格上半年每股虧損高達 5.05 元，此舉應是為了調整營運體質。閱讀全文...



