面板雙虎吸金外資大買共近20萬張，權值三王遭反手調節

三大法人今日賣超台股近 81 億元，其中外資賣超逾 77 億元，但期貨增持淨多單，現股方面，外資今日大買面板雙虎群創、友達共逾 20 萬張，不過，反手調節權值三王。

三大法人今日賣超 80.99 億元，其中外資由買轉賣，賣超 77.47 億元；投信則連 5 買，買超 5.48 億元；自營商賣超 9.01 億元，不過台指期淨多單方面，外資增持 200 口至 3.16 萬口。

觀察今日外資買超現股，面板雙虎展望正向，外資今日大買群創近 12 萬張、友達 7.8 萬張，合計買超近 20 萬張，另外，外資也大買記憶體族群華邦電、旺宏、南亞科，以及網通廠合勤控、啟碁，PCB 的金像電等個股。

賣超方面，外資大舉調節電金以及傳產權值股，包含權值三王台積電近 3000 張、鴻海逾 8000 張、聯發科逾千張，也大賣聯電、欣興逾萬張；另外，外資大賣中信金 2 萬張，以及兆豐金、合庫金、第一金等，傳產股則以榮成、以及航運股華航、陽明等為調節對象。

ETF 方面，外資今日買超元大 S&P 原油正 2、富邦 VIX，賣超台灣 50 反 1、元大滬深 300 正 2。

投信今日也與外資同步大買面板雙虎共逾萬張，以及南亞科、啟碁等，另外，也加碼航運指標華航以及長榮；投信賣超則以聯電 2940 張最多。