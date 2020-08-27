內政部修法促危老屋都更 簡化代拆程序、提高容積獎勵

內政部今 (27) 日在部務會報中通過《都市更新條例》第 57、65 條修正草案，對於都更案內危險建築物，在已取得多數共識，並有完善安置配套的前提下，可簡化地方政府代為拆除的程序，同時提高容積獎勵誘因，最高可達原容積的 1.3 倍。

內政部指出，921 大地震等重大災害，造成民眾傷亡與財物損失，多屬高樓層集合住宅耐震度不足倒塌或傾頹影響救災所導致，為避免悲劇重演及提升都市防救災能力，因此提出都更條例第 57、65 條修正草案。

內政部指出，去年 1 月底完成都更條例修法及相關子法後，對於少數不同意戶，經過公開、嚴謹的聽證及審議程序，及實施者與政府數次協調後，得以執行代為拆遷作業，目前地方政府已陸續有協助代為拆遷的案例，讓都市更新案可以落實執行。

內政部說明，這次修法搭配《建築法》代為拆除的機制，規定權利變換範圍內應行拆除或遷移的土地改良物，依地方主管機關認定有傾頹或朽壞而有危害公共安全者，可免除實施者與政府最後階段的協調程序，依建築法第 81 條規定，由地方政府直接拆除，簡化程序以加快更新腳步。

此外，為鼓勵民間加速重建，內政部這次草案也提高獎勵誘因，針對實施容積管制前的 6 層樓以上都市高風險建築物，放寬得以原建築容積 1.2 倍核計；另對於有危害公共安全的建築物，因有改善的迫切性，放寬得以原建築容積 1.3 倍核計，並可直接依獎勵上限額度建築。

內政部強調，希望透過雙管齊下，加速都更進程協助民間重建，後續將陳報行政院審查後，儘速送請立法院審議。