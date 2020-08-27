經濟復甦有望？澳洲第二季企業商業投資跌幅小於預期

據澳洲統計局 (ABS) 在週四 (27 日) 公布的數據顯示，澳洲第二季企業投資跌幅低於市場預期，企業對未來支出計劃也意外維持不變，表明澳洲企業對前景仍抱持信心，經濟衰退可能不如預期的嚴重。

數據顯示，澳洲第二季企業投資額下跌 5.9% 至 261 億澳元 (189 億美元)，低於第一季的下跌 2.1%，不過好於市場預期的大跌 8.4%。

令人意外的是，澳洲企業似乎對前景抱持信心，在 2021 財年的支出預估將達到 986 億澳元，較先前預估的高出 8.9%。

凱投宏觀 (Capital Economics) 分析師 Marcel Thieliant 在報告中表示：「機械和設備相關投資以及營建相關投資的跌幅均小於預期，表明澳洲國內生產總值 (GDP) 的萎縮程度似乎沒有想像中嚴重。」

為了減輕疫情對經濟帶來的衝擊，澳洲央行將利率下調至歷史低點 0.25%，並表示，在實現充分就業及通膨目標前，不會上調利率。在某些必要情況下，也將考慮擴大購債計劃。

澳洲央行總裁 Philip Lowe 表示：「澳洲實行的前所未有的寬鬆的財政與貨幣政策充分協調，正在幫助經濟度過這個困難時期。目前來看，這樣的財政和貨幣支持，很可能還需要持續一段時間。」

不過，澳洲央行也在先前表示，由於該國面臨第二波新冠肺炎疫情，部分地區重啟封鎖措施，預計今年全年 GDP 將萎縮 6%，隨後在接下來幾年中緩慢復甦。該行也對明年 GDP 預期下修至成長 5%，對 2022 年也下修至成長 4%。