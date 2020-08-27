面板雙虎營運轉佳 群創早盤一度攻漲停、友達重回票面價

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 受惠面板報價、需求回溫，下半年營運轉好，雙虎經營層也看好遠距商機將延續至第 4 季，價格也可望維持健康水位，激勵今 (27) 日股價爆量強勢反彈，群創一度攻漲停、友達也重回票面價。

在雙虎領軍下，面板族群成盤面焦點，也激勵中小尺寸廠彩晶 (6116-TW)、凌巨 (8105-TW) 午盤前表現不俗。

展望下半年，友達總經理柯富仁表示，受惠疫情帶動的遠距商機，包含筆電、平板等 IT 應用及醫療產品訂單能見度都可看到第 4 季，電視、手機、車用面板需求也持續回溫復甦，面板產業走出谷底態勢明確。

柯富仁進一步指出，主要產品線需求都在回溫，也帶動面板價格維持健康水位，估可望延續至第 4 季，但目前多數零組件都有相當吃緊，包含驅動 IC、電源 IC、CPU 等，都將影響面板供需變化。

展望未來，台廠在下世代顯示技術中，鎖定 Mini/MicroLED 技術，產業人士普遍認為，相關應用有機會在明年開始發酵，成未來主力營運動能之一，而隨著面板景氣回溫，市場也看好，雙虎第 3 季營運將優於第 2 季，虧損收斂，或進一步終結連六季以上虧損，單季轉虧為盈。