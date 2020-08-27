8月CCI調查 投資股票信心寫史上第5低、就業創近10年半新低

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (7) 日發布 8 月消費者信心指數 (CCI) 調查，總數為 71.33 點，較上月上升 1.9 點，為連 4 個月上升，6 項調查指標中，僅就業機會和投資股市時機 2 大指標下滑，其中，投資股票指標終結連 2 升，並創史上第 5 低，顯示台股寫下歷史新高後令投資人追高信心減弱，而就業機會指標則創 2010 年 4 月以來新低，反映疫情衝擊就業市場。

台經中心指出，此次調查上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果為 108.9 點，較上月上升 12.8 點，其次分別為「未來半年家庭經濟狀況」84.1 點，月升 2.5 點，「未來半年國內經濟景氣」84.85 點，月升 2.2 點。

其中，國內經濟景氣指標今年前 5 月均呈現緩緩下降的趨勢，6 月開始上升，反映疫情趨緩。

本次沒有變動的指標是「未來半年國內物價水準」，調查結果為 38.85 點。

至於下降幅度最多的指標是「未來半年投資股票時機」，本月調查為 40 點，較上月下降 4.1 點，其次為「未來半年國內就業機會」71.3 點，月減 2 點，不僅連 2 月下滑更來到 2010 年 4 月以來新低。

從絕對水準來看，五項指標偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」偏向樂觀。

而在其他的調查指標上，「購買房地產時機」調查結果為 98.5 點，月升 5.1 點，也是連 4 月上揚；「目前健康狀況」為 97.7 點，月升 5.8 點，「預期健康狀況」為 93.9 點，月升 6 點。

台經中心說明，從 4 月起開始進行調查的房地產指數可觀察到，包含較多耐久財的「購買耐久性財貨」(例如房屋、汽車、電腦、家電等物品) 本期指數 108.9 點，高於「購買房地產時機」98.5 點，顯示民眾對於購入房地產的信心相對較不足。