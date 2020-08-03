瑞軒營運走出谷底 Q3電視、電競顯示器出貨維持高檔

瑞軒 (2489-TW) 受惠中國、歐美品牌客戶復工、備貨需求回溫，第 2 季可望走出谷底，法人認為，瑞軒第 2 季已單季虧轉盈，展望第 3 季，受惠遠距商機，電視、電競顯示器出貨動能可望延續，營運將再優於第 2 季。

瑞軒指出，中國品牌客戶需求自 4 月起回溫、歐美客戶也從 6 月開始拉貨，帶動營運上揚，第 3 季中國與歐美客戶需求維持高檔，且遠距商機延續，將帶動電視、電競顯示器與周邊產品出貨動能，估 7、8 月出貨可維持 6 月高檔，第 4 季狀況則仍不明朗。

瑞軒統計，第 2 季電視及電競顯示器出貨達 110 萬台、季增 35.8%，優於預期，滑鼠、Webcam 等電腦周邊出貨量也達 200 萬個，季增 66%，但 SoundBar 產品則因是選配產品，出貨量僅 6 萬個，季減 5 成。

瑞軒計畫擴建越南二廠，工程持續進行，但受疫情影響，目前二期工程進度約 40-50%，估第 4 季導入機電設備完工後，明年首季將投入量產，年產能最高可達 500-600 萬台。

另外，瑞軒去年也擴大非面板領域布局，投資日本 GROOVE X 公司跨入陪伴機器人領域，去年出貨約達 500-600 台，今年全年出貨仍以 4000 台為目標，但礙於疫情影響，仍以日本為主要市場，估明年才有機會導入台灣。