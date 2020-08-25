〈群創新品發表會〉首推MiniLED可捲曲顯示器 拚明年首季放量

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (25) 日舉辦年度新品發表會，首度展出 55 吋主動式 AM miniLED 可捲曲顯示器，執行副總丁景隆表示，可捲曲顯示器將應用在廣告看板、戶外電影院需求上，力拚明年首季放量，看好 MiniLED 技術將在短時間內追趕 OLED，成下世代主流顯示技術。

群創指出，在大尺寸顯示器領域，至今僅韓廠 LG 曾以 OLED 技術展示過可捲曲概念，但仍未商品化，而群創 AM miniLED 將可捲曲 (Rollable) 技術搭載軟性基板，可望運用相關優勢，搶先在明年首季開始量產，應用於各種場域。

丁景隆表示，2017 年群創就提出 MiniLED 背光技術，分別發展 AM(主動式)、PM(被動式) 應用，目前在車載、電視皆有小量應用，隨著近期蘋果 (APPL-US) 宣布將推出採用 MiniLED 背光的平板產品，可望助推 MiniLED 應用加速發酵。

丁景隆進一步指出，群創除發展 MiniLED 背光外，也著墨 MiniLED 顯屏技術，包含新發表的可捲曲顯示器，就是直接運用 LED 做為顯示畫素，捨棄傳統 LCD、偏光板，產品將更加輕薄，應用將更多元，也可望提升產品附加價值。

群創今新品發表會聚焦疫後智慧育樂及智慧醫療場域經濟等兩大主題，並發表多款 MiniLED 應用產品，董事長洪進揚表示，面對顯示產業淘汰賽，包含中國、韓國廠商營運調整，都正加速產業變革，但看好台廠專注新世代 Mini/MicroLED 產品開發，將可望位居優勢地位。