金融三業上半年獲利衰退 黃天牧：下半年看三大因素臉色

金管會最新公布金融三業 (銀行證券保險) 今 (2020) 年上半年稅前盈餘 3376.59 億元，較去年同期小幅衰退 2.4%，對此，金管會主委黃天牧表示，金融業上半年獲利衰退主要與疫情影響有關。至於全年獲利是否可維持去年 6000 億元水準，黃天牧說，下半年還要看美中談判等 3 大因素，但仍有機會努力。

金管會統計，銀行業、證券期貨業、保險業累計今年上半年稅前盈餘達 3376.59 億元，較去年同期減少 2.4%，其中，銀行業今年 1 至 6 月稅前盈餘達 1932.2 億元，較去年同期衰退 11.9%。證券期貨業今年前 6 月稅前盈餘為 264.9 億元，較去年同期成長 1.59%；保險業今年累計上半年稅前獲利達 1180 億元，較去年同期成長 6.4%。

2019 年金融三業稅前盈餘達 6341 億元，創下史上最高紀錄，但是今年上半年獲利卻呈現衰退，黃天牧表示，今年上半年金融業獲利衰退與疫情影響有關，包括商業活動減少等，但台灣受影響程度相對較小，且每個行業別受影響程度也不同，後續會密切觀察；此外，雖然獲利有變化，但清償能力上還是很健全，請大家放心。

至於 2020 全年金融業獲利是否能衝破 6000 億元大關，黃天牧說，今年變數較多，但包括美中貿易戰談判有進展、疫苗研發有進步，這些都可能會讓國際環境往更好方向發展，當然也要看美國聯準會對未來經濟成長的預估，因為外在變化因素太多，難以預估金融業整年度獲利表現，但下半年還有機會努力。