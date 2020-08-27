Salesforce納入道指單週漲近30% 分析師：恐怕是惡夢劇本

為抵消蘋果拆股的影響，已有 124 年歷史的道指本週稍早宣布成分股大換血，其中包括客戶管理軟體公司 Salesforce (CRM-US) ，該公司也因財報優於預期、納入道指等利多因素，週三股價暴漲 26%，本週漲幅近 30%，市值截至上週末飆升至 550 億美元。

然而，這樣的大漲可能會對道指造成問題。

道指新成分股將於週一生效，新增的成分股為

Salesforce、Amgen (AMGN-US) 以及 Honeywell (HON-US)，而被剔除的股票則為 Exxon Mobil (XOM-US)、輝瑞 (PFE-US) 和 Raytheon Technologies (RTX-US)。

與市值加權的 S&P 500 指數不同，道指是價格加權的基準指數，特定成分股股價越高，對道指的波幅影響越大。因此，Salesforce 價格激漲對道指造成的問題是，Salesforce 股票可能在道指的影響力過大、過快，當然這也取決於道指其他股價走勢。

針對 Salesforce 過去幾日股價激漲的情形，標普道指高級指數分析師 Howard Silverblatt 表示，「這就是所謂的惡夢劇本，如果道指被任何一檔道指成分股主宰了，我們該怎麼辦？」

Silverblatt 表示，挑選道指成分股的委員會必須對應這個問題，雖然該委員會旨在調整道指以最佳程度反映當前市場和經濟狀況。

「這是 S&P 監控的事情，但該指數必須能代表市場。」他說。

過去也曾發生類似事件，指數營運商被迫抑制單一公司股價在指數中過快的漲勢。回溯 2011 年，納斯達克罕見宣布重新平衡其 Nasdaq-100 指數，降低其成分股蘋果 (AAPL-US) 的權重，因蘋果在 2 年內股價飆升 4 倍，在整個指數中占比超過 20%。該次罕見的再平衡將蘋果當時的權重調降至 12%。

雖然 Salesforce 股價不一定會持續飆升，但將其價格因素考慮在內，以及在疫情時期真正推動經濟的快速發展之技術，這些令該委員會做出移除或納入股票決議時更加複雜、艱鉅，根據 Silverblatt，道指自 1896 年以來，只對成分股做了 56 次變動。