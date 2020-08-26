康友-KY財報不實案愈演愈烈 黃天牧：是個案問題

前生技股王康友 - KY(6452-TW) 財報不實案愈演愈烈，康友今 (26) 日委託律師到台北地檢署遞狀控告會計師涉嫌違反證交法不實簽證及刑法背信罪。財信傳媒董事長謝金河為此提醒金管會，要注意台股類似像康友 - KY 這樣的案子是否愈來愈多。對此，金管會主委黃天牧會後回應，希望投資人不要把康友的問題視為是 KY 公司問題，「目前來說還是個案」。

康友 - KY 位於中國子公司六安華源疑自民國 107 年起營運困難，財報中並未揭露，董事長黃文烈涉嫌財報不實並失聯，遭檢方通緝；針對財報不實的部分，康友今反擊遞狀控告負責康友 - KY 簽證查核業務的勤業眾信聯合會計師事務所審計部營運長施景彬、會計江明南 2 人，涉犯證券交易法之不實簽證查核及刑法背信罪。

謝金河今天在一場頒獎典禮上指出，過去大多只是一些艱困公司剩下殘值才出現問題，但康友 - KY 股價 200 多元，卻無預警爆發董事長不見，甚至面臨下市危機，提醒金管會要注意台股類似像康友 - KY 這樣案子是否愈來愈多，未來第一、第二上市掛牌公司應該要有更多的稽核。

針對 KY 公司的問題，黃天牧表示，金管會針對海外回台上市掛牌的 KY 公司，本來每年財報都是實質審核，也特別注意內控，台灣證交所已經有提六項改革措施，希望投資者不要把康友這家公司的問題視為是 KY 公司問題，「目前來說還是個案」。至於財報部份，證交所與證期局目前都在調閱工作底稿，釐清會計師的責任，若確實有缺失，就會做一些處理，會計師若違法，一般會給予最重停業、撤照或罰款等處分。