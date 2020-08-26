泰國財政部長：經濟已度過最糟時刻 下半年觸底反彈

泰國財政部長 Predee Daochai 週三 (26 日) 表示，鑑於泰國已經擺脫 2019 新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，泰國經濟很可能在今年下半年見底，並在明年開始反彈。

Predee 出席證券交易所一場活動時說，雖然大環境依然不佳，但泰國經濟基本面在內部及外部均保持穩健，使泰國成為最具彈性的經濟體之一，而最糟的時刻已經過去。

泰國今年第 2 季的 GDP 較去年同期大跌 12.2%，是自 1998 年亞洲金融危機以來的最大跌幅。泰國財政部先前預估今年經濟將萎縮 8.5%，將是泰國歷來最差的表現。

Predee 表示，泰國最糟糕的情況已經過去，預計經濟將在今年下半年見底，並將在 2021 年以 4%-5% 的速度回升。

他強調，泰國將執行必要的經濟和保健政策，以維持經濟增長和活動，並為任何不可預見的風險做好準備。

為應對疫情引發的衰退，泰國政府已經推出約 2.2 兆泰銖 (702.2 億美元) 的救助及刺激措施，占 GDP 的 12%，以救助受疫情影響的家庭及企業。

Predee 指出，儘管祭出高額的刺激計畫，泰國的財政狀況仍然健康。他補充說，泰國的公共債務占 GDP 的比例仍低於 60%。