艾姆勒轉上市啟動蜜月行情 掛牌首日大漲逾2成

晶片散熱模組供應商艾姆勒 (2241-TW) 今 (26) 日以每股 50 元掛牌上市，今年營運揮別谷底，明、後年營運可望逐步提升，掛牌首日最高來到 61 元，飆漲逾 2 成，啟動蜜月行情。

艾姆勒主要聚焦高功率晶片散熱，產品包括電動車逆變器、智慧輔助駕駛 (ADAS) 中控電腦散熱及高階雲端 AI 伺服器散熱，旗下產品透過金屬射出成型、鍛造及沖壓等成型技術，除提供結構複雜且散熱效率高客製化產品外，也能用於新產品開發設計解決方案。

艾姆勒營收比重來看，德國占 92.72%、日本占 4.05%、美國占 2% 及其他 1.23%，其中，艾姆勒旗下最大客戶為半導體大廠英飛凌 (Infineon)、汽車零組件大廠德國馬牌 (Continental)。

董事長林啟聖表示，原預期今年營收可望年增 5 成以上，不過受到疫情影響，第 2 季營運腰斬，看好若疫情控制得宜，加上電動車景氣回穩，正面看待下半年營運成長。

艾姆勒也開發水冷式散熱解決方案，相較傳統氣冷解決方案，具備較佳散熱效能，也能控制產品溫度，目前應用在 ADAS 及 250-800W 的高階伺服器，其中，ADAS 產品已與客戶進行認證，預計明年第 4 季小量生產、後年開始貢獻營收。