〈美股早盤〉美中落實貿協有共識 主要指數漲跌互現、標普續刷新高

美中兩國針對第一階段貿易協議落實情況達成共識，週二 (25 日) 美股早盤漲跌互現，道瓊工業指數開高走低，那斯達克指數跌 0.04%，標普 500 指數漲 0.13%，費半漲 0.6%。

美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer)、美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)，週一 (24 日) 晚間同中國副總理劉鶴展開會談，討論第一階段貿易協議的執行狀況，雙方一致認為貿易協議有進展。

美國貿易代表署 (USTR) 於聲明稿指出，中國已採取部分措施，落實貿易協議中呼籲的結構性改革，例如保障智財權、消除強制技術轉移，以及排除美國企業在金融和農業領域的障礙。

另外，隨著美國確診病例持續下滑，市場普遍對疫情消息感到樂觀。根據約翰霍普金斯大學)Johns Hopkins University) 彙編數據，自 8 月中以來，美國新增病例已自先前單日 7 萬例高點，下滑至目前的 3.8 萬例左右。

截至台北時間週二 (25 日)21 時許：

道瓊指數下跌 6.34 點或 - 0.02%，暫報 28302.12 點

那斯達克下跌 4.12 點或 - 0.04%，暫報 11375.60 點

標普 500 上漲 4.32 點或 0.13%，暫報 3435.60 點

費半上漲 13.41 點或 0.60%，暫報 2232.78 點

台積電 ADR 上漲 0.89% 至每股 79.60 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.697%

紐約輕原油上漲 1.78% 至每桶 43.38 美元

布蘭特原油上漲 1.79% 至每桶 45.94 美元

黃金下跌 0.20% 至每盎司 1935.30 美元

美元指數下跌 0.32% 至 92.995 點

標普 500 指數早盤走勢 (圖：Investing.com)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 1.41％，至 1985.73 美元。

特斯拉電池日 (Battery Day) 定於 9 月 22 日舉行，執行長馬斯克今推文透露，特斯拉電池能量密度將提升至 50%，有望在未來三到四年內量產。為有效降低成本，科學家長期致力於提高電動車的電池能量密度，

馬斯克表示：「特斯拉的 400 Wh/kg 電池有很長的壽命，大規模生產並不遙遠，大概再三或四年。」

達美航空 (DAL-US) 早盤上漲 0.91％，至 30.07 美元。

達美航空週一表示，除非和工會達成削減成本協議，否則準備在 10 月實施大規模無薪假，1941 名機師恐受影響。

達美航空飛行業務高級副總裁 John Laughte 表示：「疫情後已過 6 個月，我們的營收僅恢復四分之一。」他認為短期內航空需求不會好轉。

Salesforce(CRM-US) 早盤上漲 1.36％，安進 (AMGN-US) 早盤上漲 2.52％，Honeywell(HON-US) 早盤上漲 2.99％

受惠於蘋果「一股拆四股」的股票分割計劃，標普道瓊指數公司週一 (24 日) 宣布，將雲端服務供應商 Salesforce、製藥商安進 (Amgen) 以及工業技術公司 Honeywell 納入道瓊指數，反之，埃克森美孚 (XOM-US)、輝瑞 (PFE-US) 和雷神 (RTX-US) 遭到剔除。

每日關鍵經濟數據：

美國 6 月 FHFA 房價指數年增率報 5.4%，前值 4.9%

美國 6 月 FHFA 房價指數月增率報 0.9%，預期 0.3%，前值自 - 0.3% 上修至 - 0.2%

(圖：美國聯邦住房金融局)

台北時間 22:00 將公布里奇蒙 Fed 8 月製造業指數，預期 10.0，前值 10.0

台北時間 22:00 將公布美國 8 月諮商會消費者信心，預期 93.0，前值 92.6

台北時間 22:00 將公布美國 7 月新屋銷售年化總數，預期 77.5，前值 77.6

台北時間 22:00 將公布美國 7 月新屋銷售年化月增率，預期 - 0.1%，前值 13.8%

華爾街分析：

愛爾蘭聯合銀行 (Allied Irish Banks) 高級經濟學家 John Fahey 表示：「在有關新冠肺炎潛在療法及疫苗的樂觀消息中，投資人情緒有強烈的冒險基調。」

MAI Capital Management 首席股票策略師 Christopher Grisanti 表示：「美中兩國都認為，達成交易符合雙方利益，聲稱他們不想讓政治因素干擾貿易以及破壞全球經濟。」

Jefferies 首席經濟學家 Aneta Markowska 表示，有關新冠肺炎疫情的高頻數據顯示，8 月底，美國經濟活動正在逐步回升，事實證明，重新開放學校發揮了催化作用，返校購物季的消費情況有望高於去年水平。